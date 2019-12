Cina: Macao, indice dei prezzi al consumo aumentato del 2,7 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice composito dei prezzi al consumo (Ipc) di Macao per novembre 2019 è aumentato del 2,7 per cento su base annua a 102,73, dato inferiore di 0,16 punti percentuali rispetto alla crescita del 2,86 per cento nel mese di ottobre. Lo ha riferito oggi il Dipartimento statistico della regione amministrativa speciale di Macao. L'ultimo rapporto del Servizio statistiche e censimento (Dsec) evidenzia che l'incremento è attribuibile a maggiori affitti per abitazioni, spese più elevate per la ristorazione e aumento dei prezzi di carne suina e carburante. Gli indici dei prezzi degli alimenti e delle bevande analcoliche e dell'istruzione sono aumentati del 5,4 e del 5,2 per cento rispettivamente di anno in anno, mentre gli indici di abbigliamento e calzature e comunicazione sono diminuiti del 4,57 e 2,76 per cento. (segue) (Cip)