Cina: Macao, indice dei prezzi al consumo aumentato del 2,7 per cento a novembre (2)

- L'Ipc composito per novembre 2019 è aumentato dello 0,05 per cento su base mensile. Gli indici dei prezzi di prodotti alimentari e bevande analcoliche e di abbigliamento e calzature sono aumentati rispettivamente dello 0,61 e dello 0,45 per cento, a causa dei prezzi più elevati di carne di maiale fresca, pesce fresco, frutti di mare, frutta e abbigliamento invernale. Per i 12 mesi chiusi a novembre 2019, l'Ipc composito medio è aumentato del 2,78 per cento rispetto al periodo precedente, con una notevole crescita degli indici dei prezzi dell'istruzione al 5,72 per cento e dei trasporti rispettivamente al 4,84 per cento. L'Ipc composito medio per i primi undici mesi del 2019 è aumentato del 2,77 per cento su base annua. (Cip)