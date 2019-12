Taiwan: ordini export in calo a novembre per 13mo mese consecutivo

- Gli ordini delle società di Taiwan orientate all'export sono diminuiti del 6,6 per cento su base annua a 44,53 miliardi di dollari il mese scorso; si tratta del 13mo calo mensile consecutivo. Lo ha riferito il dipartimento degli Affari economici dell'isola. Nei primi undici mesi del 2019, gli ordini di esportazione di Taiwan sono stati pari a 440,77 miliardi di dollari, in calo del 5,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Poiché la riduzione registrata a novembre è stata superiore al previsto, gli ordini di esportazione per l'intero anno sono molto probabilmente inferiori a quelli del 2018, ha anticipato in una nota il dipartimento. Il calo registrato a novembre è stato del 5,8 per cento su base mensile. Il dipartimento ha attribuito il calo degli ordini al sensibile calo della domanda di prodotti It.(Cip)