Cina: governo abbasserà dazi a carico di 850 merci d’importazione, inclusa la carne suina (8)

- Commentando gli impegni assunti da Pechino nell’ambito dell’accordo, il presidente Usa, Donald Trump, ha entusiasticamente dichiarato che “gli agricoltori dovranno acquistare trattori molto più grandi” per far fronte all’accresciuta domanda della Cina. I dati forniti dal governo Usa tracciano i contorni di una importante vittoria commerciale di Washington. Non è chiaro, però, come Pechino potrà rispettare la propria parte dell’accordo. Le importazioni cinesi complessive di prodotti agricoli, infatti, dovrebbero più che raddoppiare rispetto al record di 26 miliardi di dollari registrato nel 2012. I produttori statunitensi “hanno già coltivato acquirenti al di fuori della Cina, e faticherebbero ad aumentare le spedizioni verso quel paese del 50 per cento”, ha affermato un lobbista a Washington citato dalla stampa statunitense. (segue) (Cip)