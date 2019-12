Cina: governo abbasserà dazi a carico di 850 merci d’importazione, inclusa la carne suina (9)

- La Cina, inoltre, non sembra disporre dei requisiti necessari a generare un drammatico aumento della domanda interna: le importazioni cinesi di beni e servizi sono calate del 5 per cento su base annua nel periodo compreso tra gennaio e settembre, e le proiezioni per l’intero 2019 sono a loro volta negative. Pechino non fa soltanto i conti con le tendenze ribassiste di un’economia globale in fase di rallentamento, ma anche con le dinamiche demografiche interne, all’insegna di un progressivo invecchiamento della popolazione. (segue) (Cip)