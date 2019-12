Cina: governo abbasserà dazi a carico di 850 merci d’importazione, inclusa la carne suina (11)

- Per la Cina, però, l’alienazione parziale di altri paesi dal proprio mercato costituirebbe un duro colpo: il commercio, infatti, è uno dei principali e più efficaci strumenti diplomatici a disposizione di Pechino, funzionale tra le altre cose alla promozione ed espansione della Belt and Road Initiative (Bri, la nuova Via della seta). Il ministro degli Esteri cinese Wang, in visita in Slovenia lo scorso fine settimana, ha già tentato di placare potenziali timori europei in questo senso, affermando che Pechino è aperta ad un maggiore afflusso di prodotti europei di alta qualità nel mercato cinese. (Cip)