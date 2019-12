Hong Kong: ad Lam, diffamazione online funzionari arreca danni alla società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari governativi, agenti di polizia e personalità pro-cinesi sono state oggetto ad Hong Kong di campagna ostili oline negli ultimi mesi. L'unico scopo di tali azioni è quello di mettere a tacere altre voci, ha detto Lam nel suo post. Tuttavia, le vittime di queste azioni non sono solo quelle che sono state prese di mira, ma anche l'intera società, ha avvertito l'ad di Hong Kong. "Se siamo ancora orgogliosi di Hong Kong come società civile che si attiene allo stato di diritto, non tollereremo e non potremo tollerare tali azioni", ha avvertito Lam nel suo post su Facebook. La prosecuzione di questa campagna causerebbe sfiducia, paura, odio tra le persone, e i cittadini perderebbero la fiducia nella legge e nell'ordine sociale, il che porta alla disintegrazione sociale, ha avvertito Lam. (segue) (Cip)