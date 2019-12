Hong Kong: ad Lam, diffamazione online funzionari arreca danni alla società (5)

- La situazione nell'ex colonia britannica torna dunque ad agitarsi dopo un periodo di relativa calma, a seguito delle proteste violente degli ultimi sei mesi. Nella giornata di ieri centinaia di attivisti antigovernativi si sono radunati fuori da un centro di detenzione, chiedendo il rilascio delle persone arrestate e denunciando il giro di vite della polizia su una piattaforma di raccolta fondi a sostegno dei manifestanti in difficoltà. Dopo un periodo di relativa calma, a seguito delle proteste violente degli ultimi sei mesi, alcuni manifestanti sono scesi nuovamente in piazza contro la decisione della polizia di congelare 70 milioni di dollari di Hong Kong (9 milioni di dollari statunitensi) in depositi bancari detenuti dalla società di raccolta fondi Spark Alliance. I manifestanti hanno criticato "l'intromissione" cinese nelle libertà della città garantite con la formula "un paese, due sistemi" quando è tornata sotto il controllo cinese nel 1997. (Cip)