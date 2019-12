Imprese: Mazda riporta produzione suv da Thailandia al Giappone

- Mazda Motor ridimensionerà la produzione di automobili in Thailandia, principale hub dell’automotive nel Sud-est asiatico, e riporterà in Giappone le operazioni di assemblaggio di alcuni modello, in risposta al continuo apprezzamento del baht rispetto a un paniere di valute chiave. La produzione dei suv Cx-3 destinati al mercato australiano verrà gradualmente trasferita nella città giapponese di Hofu, nella prefettura di Yamaguchi, già a partire da questo mese. Il Cx-3 è stato sinora uno dei principali modelli di Mazda destinati all’export dalla Thailandia. Lo stabilimento di Mazda in Thailandia ha una capacità produttiva annua di 135mila autovetture; l’azienda produceva presso lo stabilimento 25mila Cx-3 ogni anno, destinandone oltre la metà al mercato australiano. (Fim)