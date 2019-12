Hong Kong: segretario finanziario Chan, violenze minacciano sostentamento famiglie

- Le continue violenze rivolte a negozi e cittadini hanno interrotto l'ordine degli affari e portato alla perdita di posti di lavoro, minacciando il sostentamento di numerose famiglie a Hong Kong. Lo ha dichiarato ieri in un articolo online il segretario finanziario del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Paul Chan. "Nonostante i segnali di ripresa in ristoranti e negozi, recentemente i manifestanti hanno commesso atti violenti, occupando centri commerciali, negozi e persino aggredendo i residenti con opinioni diverse dalla propria", ha scritto Chan. Il funzionario ha ribadito che tali atti hanno causato maggiori perdite di posti di lavoro e che i più colpiti sono stati gli anziani e i bambini delle famiglie dei disoccupati. Chan ha affermato che le controversie possono essere risolte solo attraverso il dialogo e la comprensione reciproca, e ha chiesto sforzi congiunti da parte della comunità per garantire un periodo di vacanze pacifico nel tentativo di dare ai settori colpiti la possibilità di riprendersi. (segue) (Cip)