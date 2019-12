Hong Kong: segretario finanziario Chan, violenze minacciano sostentamento famiglie (2)

- Il tasso di disoccupazione di Hong Kong è peggiorato al 3,2 per cento nel periodo settembre-novembre, rispetto al 2,8 per cento nei tre mesi precedenti. Il tasso di disoccupazione nel settore della ristorazione è salito a un massimo di otto anni del 6,2 per cento, il che significa che oltre 15 mila persone hanno perso il lavoro. Le aziende sono in attesa di una svolta favorevole nel prossimo picco delle vendite durante le vacanze di Natale e Capodanno. Tuttavia, sono aumentate anche le preoccupazioni riguardo a un'ondata di chiusure di negozi e ristoranti se la persistente agitazione diffonde la speranza. La protezione dei salari sul fondo fallimentare ha ricevuto quasi tremila domande negli ultimi 12 mesi, di cui 1.158 provenienti dal settore delle costruzioni, 716 dal settore della ristorazione e 233 dalle vendite al dettaglio, ha affermato Chan. Più di 300 mila piccole e medie imprese danno lavoro a circa 1,3 milioni di persone a Hong Kong. (segue) (Cip)