Hong Kong: segretario finanziario Chan, violenze minacciano sostentamento famiglie (4)

- "La recente quotazione di Alibaba alla borsa di Hong Kong sottolinea il ruolo dell'ex colonia britannica come principale centro di finanziamento offshore per le imprese cinesi", ha affermato Fitch. Tuttavia, il rapporto ha sottolineato che i continui disordini hanno minato le percezioni di Hong Kong come hub commerciale internazionale stabile, e l'economia della regione speciale sconterà una contrazione dell'1,5 per cento nel 2019, con turismo, vendita al dettaglio, hotel e ristorazione e trasporto aereo tra i settori più colpiti. La crescita nel 2020 potrebbe migliorare leggermente, sostenuta da misure di alleggerimento fiscale, ma le prospettive economiche rimangono vulnerabili ai persistenti disordini sociali, ha aggiunto Fitch. (segue) (Cip)