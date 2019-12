Hong Kong: segretario finanziario Chan, violenze minacciano sostentamento famiglie (5)

- In un articolo pubblicato sul suo blog ufficiale intorno alla metà di novembre, il segretario delle Finanze Chan ha condannato le manifestazioni antigovernative violente avvertendo che i gravi disordini potrebbero causare ulteriori danni all'economia dell'ex colonia britannica. Chan ha affermato che la crescente pressione della crisi sociale in corso sull'economia rischia di esercitare i suoi effetti anche sul mercato del lavoro, causando un rapido aumento della disoccupazione se l'economia, e in particolare i consumi privati, continuerà a indebolirsi. "Più di due punti percentuali della contrazione registrata nel terzo trimestre fanno riferimento ai settori più colpiti dai disordini di mesi che includono vendite al dettaglio, catering e ospitalità", ha spiegato Chan. Il funzionario ha aggiunto che, sebbene il tasso di disoccupazione complessivo per il terzo trimestre sia stato relativamente moderato, se l'economia generale e in particolare la spesa privata, continueranno a indebolirsi, il tasso potrebbe salire drammaticamente in un breve periodo di tempo. "Di fronte a un'economia già indebolita, qualsiasi forma di sciopero peggiorerebbe le cose, rendendo più difficile la vita per le persone", ha detto Chan. Il funzionario ha definito "egoista e irresponsabile" l'atteggiamento dei manifestanti di impedire ai comuni cittadini di Hong Kong di andare al lavoro bloccando le strade principali e paralizzando i trasporti pubblici, causando disagi e persino minacce alla sicurezza per i cittadini stessi. (segue) (Cip)