Hong Kong: segretario finanziario Chan, violenze minacciano sostentamento famiglie (7)

- Il 27 ottobre, presentando le stime del prodotto interno lordo (pil) nel terzo trimestre di quest'anno, Chan ha annunciato che Hong Kong è scivolata in recessione economica, anche a causa delle massicce proteste antigovernative che si protraggono nella città da cinque mesi a questa parte. Chan, ha poi avvertito che quest'anno la crescita economica di Hong Kong potrebbe essere nulla. "Il danno alla nostra economia è consistente", ha sottolineato. Come anticipato dal capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, l'economia si è contratta per due trimestri consecutivi, la definizione tecnica di una recessione. Chan ha avvertito che sarà "estremamente difficile" conseguire l'obiettivo di una crescita economica tra lo 0 e l'1 per cento annuo, fissato prima dello scoppio delle proteste. (Cip)