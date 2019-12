Incidente Roma: 20enne a guida auto positivo a esami alcolemici e tossicologici

- Gli esami eseguiti in ospedale sul Pietro Genovese, il 20enne alla guida del veicolo investitore hanno dato risultato non negativo sia agli esami alcolemici che tossicologici. Solo i successivi esiti degli ulteriori esami, che perverranno nei prossimi giorni, potranno stabilire i parametri, tipologia ed il livello di sostanze rinvenute. Le indagini condotte dagli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, coordinati dalla dirigente Donatella Scafati, sono tuttora in corso per approfondire tutti gli aspetti legati al tragico evento. Il personale è al lavoro da questa notte per raccogliere e accertare ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti (Rer)