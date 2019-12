Maltempo: De Priamo (Fd'I), Raggi è sindaco o passacarte?

- "Se piove la sindaca chiude le scuole – come accaduto la scorsa settimana – e se c'è maltempo firma un'ordinanza - come accaduto oggi - per la chiusura di tutti i parchi, cimiteri e ville storiche. L'amministrazione 5 Stelle insomma, governa Roma - e male – solo quando c'è il sole, al contrario si limita a emanare provvedimenti per mettere una pezza alle emergenze non risolte e alle manutenzioni non effettuate dalla stessa giunta grillina. Siamo al paradosso, per gestire Roma in questo modo basterebbe un burocrate e non un sindaco votato dai cittadini. Raggi governa la Capitale o fa da passacarte?". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio. (Rer)