Business news: Usa, Camera approva nuovo trattato commerciale con Messico e Canada

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il 19 dicembre il nuovo trattato di libero commercio dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) con 385 voti a favore e 41 contrari. Il testo sarà ora inoltrato al Senato per l'approvazione. Il leader della maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, ha però dichiarato che l'accordo commerciale – che ha sostituito il vecchio Nafta - sarà ripreso dalla camera alta all'inizio dell'anno prossimo. Il presidente Donald Trump aveva promesso nel 2016 di ritirare gli Stati Uniti dal Nafta o di rinegoziare il patto in modo più vantaggioso per i lavoratori statunitensi. I funzionari di Usa, Canada e Messico avevano firmato la prima versione di Usmca alla fine del 2018. I Democratici hanno però criticato alcuni punti della legislazione in materia di commercio e hanno protratto per mesi i negoziati prima di raggiungere un'accordo con l'amministrazione Trump. (Res)