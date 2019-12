Business news: Ecuador, Fmi completa revisione e approva erogazione di 498,4 milioni di dollari

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato il 19 dicembre un esborso di 498,4 milioni di dollari dopo aver completato la revisione della performance economica dell'Ecuador nel quadro di un prestito per 4,2 miliardi di dollari a sostegno del paese. Il Consiglio direttivo del Fmi ha completato la seconda e la terza revisione congiunta della performance dell'Ecuador nell'ambito del suo programma economico supportato dall'accordo esteso nell'ambito dell'Extended Fund Facility. “Le autorità ecuadoriane hanno continuato a compiere progressi nel rafforzamento della posizione fiscale ed esterna del paese e hanno ricalibrato adeguatamente il programma economico per includere una moderazione del risanamento di bilancio e la traiettoria delle riserve internazionali in risposta agli ultimi sviluppi e allo scopo di proteggere la crescita che favorisce i poveri e proteggere la spesa sociale", ha detto il vicedirettore generale e presidente ad interim del consiglio di amministrazione del Fmi, Mitsuhiro Furusawa. (Res)