Autostrade: cda Aspi rileva profili incostituzionalità nel decreto Milleproroghe su concessioni (2)

- "Tali disposizioni - continua la lettera di Aspi - sarebbero peraltro approvate in un decreto legge in assenza dei necessari requisiti di estrema urgenza e necessità, nonché di quelli di omogeneità del disposto normativo 'Milleproroghe'. Anche alla luce delle recenti ordinanze del Tar Liguria di rimessione alla Corte Costituzionale delle disposizioni del Decreto Genova, la nuova norma appare irragionevole, non essendo assistita da alcuna congrua motivazione, con presunta valenza retroattiva. Già nel 2006 la Commissione europea ha peraltro sancito che i contratti di concessione non sono modificabili in modo unilaterale, in forza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento". (segue) (Com)