Business news: Perù, governo rivede al ribasso previsioni di crescita per 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e della Finanze peruviano ha nuovamente rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2019, portandole al 2,2 per cento. “Dopo gli ultimi dati di ottobre e novembre, la nostra previsione di crescita è del 2,2 per la chiusura di quest'anno”, ha dichiarato il ministro dell’Economia Maria Antonieta Alva all’agenzia di stampa “Andina”. (Res)