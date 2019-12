Iraq: leader Alleanza costruzione indicano Qusay al Suhail futuro premier, Al Sadr contrario

- I leader dell’Alleanza per la costruzione in Iraq, Nouri al Maliki, Hadi al Ameri, Faleh al Fayyadh, Mohammad al Halbusi e Khamis al Khanjar hanno presentato un documento al capo dello Stato, Barham Salih, in cui assegnano la preferenza come futuro premier al ministro dell’Istruzione superiore, Quasay al Suhai. L’Alleanza guidata dal religioso sciita Muqtada al Sadr ha respinto la proposta. Fonti parlamentari hanno dichiarato ad “Agenzia Nova” che “altri hanno posto il veto sulla candidatura di Al Suhail e di qualsiasi altro esponente di un partito”. La coalizione al Sairoon (“In marcia insieme”), guidata dal leader politico e religioso sciita Al Sadr, ha minacciato di fomentare le manifestazioni contro i politici nel caso in cui Salih scegliesse Al Suhail. Quest’ultimo è nato nel 1965 del governatorato di Bassora e attualmente ricopre l’incarico di ministro dell’Istruzione superiore. (Irb)