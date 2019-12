Croazia: exit pool danno il candidato dell'opposizione Milanovic in testa rispetto a presidente Grabar-Kitarovic

- Gli exit pool resi noti questa sera dall'emittente "N1" a chiusura dei seggi del primo turno delle elezioni croate danno il candidato del centrosinistra Zoran Milanovic in testa rispetto alla presidente attuale Kolinda Grabar-Kitarovic. Milanovic avrebbe raccolto il 29,58 per cento delle preferenze, a fronte del 26,38 per cento della Grabar-Kitarovic. Il terzo candidato dato come possibile vincitore, il cantante folk Miroslav Skoro, ha raccolto il 24,10 per cento dei consensi.(Zac)