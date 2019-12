Roma: incendio zona corso Trieste, Vvf intervengono in appartamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio i Vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenute in via Pompeo Ugonio per un incendio di un appartamento al secondo piano di un edificio di cinque. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio sviluppatosi nel salone della casa evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze dell'appartamento. A scopo precauzionale l'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento. Durante l'operazione di spegnimento è stato tratto in salvo un gatto che si trovava nell'appartamento. (Rer)