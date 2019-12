Business news: Colombia, Comitato nazionale sciopero presenta elenco richieste, ritiro dall'Ocse e stop a privatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 100 le richieste presentate dal Comitato nazionale dello sciopero della Colombia al governo di Bogotà per porre fine alle manifestazioni di protesta in corso nel paese. È quanto si legge nel documento presentato durante una riunione del dialogo nazionale. Il comitato, cui aderiscono sindacati e diverse organizzazioni della società civile, chiede, tra le altre cose, la liberazione immediata delle persone detenute durante le proteste, modifiche alle politiche di sicurezza e difesa, lo smantellamento delle Unità antisommossa (Esmad), la ripresa dei colloqui di pace con l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), e garanzie per il reinserimento e la protezione degli ex combattenti delle Farc. Sul fronte economico il comitato chiede una politica pubblica per la fine delle esternalizzazioni in campo lavorativo e la formalizzazione degli impieghi, garanzie di sicurezza sociale e un patto sociale e politico per il diritto ala salute universale e gratuito. Si chiede inoltre il ritiro della Colombia dall’Ocse, la statalizzazione della compagnia petrolifera Ecopetrol e la fine dei processi di privatizzazione di beni pubblici. (Res)