Business news: Brasile, Banca centrale alza stime di crescita, 2,2 per cento nel 2020

- La Banca centrale del Brasile ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2019, forte della ripresa mostrata nel terzo trimestre, e per il 2020, a fronte di uno "scenario di continuità delle riforme" portate avanti per sostenere l'economia nazionale. Per l'anno in corso si prevede un incremento del prodotto interno lordo dell'1,2 per cento, contro lo 0,9 per cento ipotizzato a settembre. Nel 2020 l'economia brasiliana potrebbe per l'autorità monetaria crescere a un ritmo del 2,2 per cento, quattro decimali in più rispetto alla precedente stima. Il governo del presidente brasiliano, nel tentativo di far uscire il paese da una dura fase di recessione, ha avviato una serie di riforme tra cui spicca quella sul sistema previdenziale. Nel rapporto, la Banca centrale ha anche mantenuto stabili le prospettive sull'inflazione, con una stima del 3,5 per cento per il 2020 e del 3,4 per cento per il 2021. (Res)