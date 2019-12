Autostrade: cda Aspi rileva profili incostituzionalità nel decreto Milleproroghe su concessioni

- In tarda serata il Cda di Autostrade per l'Italia ha inviato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presidenza del Consiglio e al ministero dell'Economia una lettera in cui scrive: "Autostrade per l'Italia ha appreso da organi di informazione che il Consiglio dei ministri nella seduta del 21 dicembre, in sede di adozione del decreto legge cosiddetto "Milleproroghe", avrebbe approvato (con la formula salvo intese) delle disposizioni in materia di concessioni autostradali finalizzate, tra l'altro, a modificare ex lege alcune clausole della vigente Convenzione Unica di Autostrade per l'Italia (a suo tempo approvata con legge) in ordine alla revoca, decadenza o risoluzione meglio specificate nella bozza di decreto legge. Il Cda di Autostrade per l'Italia ha preso in esame detto testo e, pur non potendo conoscere la versione definitiva delle disposizioni, ha ritenuto come già sottolineato da Aiscat che lo stesso presenti rilevanti profili di incostituzionalità e contrarietà a norme europee. Per tale ragione la società sta valutando ogni iniziativa volta a tutelare i diritti della stessa in termini di legittimità costituzionale e comunitaria delle disposizioni normative in merito ai principi di affidamento, di libertà di stabilimento e di concorrenza, di proporzionalità e di ragionevolezza". (segue) (Com)