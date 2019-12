Autostrade: cda Aspi rileva profili incostituzionalità nel decreto Milleproroghe su concessioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per effetto di ciò - conclude la lettera - il Cda di Autostrade per l'Italia ha ritenuto di indirizzare al ministero concedente, nonché alla presidenza del Consiglio e al ministero dell'Economia, una comunicazione nella quale evidenzia che l'eventuale adozione di una norma con contenuti analoghi a quelli indicati nell'art.33 determinerebbe il verificarsi dei presupposti di cui all'art.9 bis comma 4 della Convenzione Unica e quindi la risoluzione di diritto della stessa. Ciò in ragione del 'rispetto del principio di affidamento' e a tutela del patrimonio della società e di tutti gli stakeholders". (Com)