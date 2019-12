Business news: Brasile, inflazione mensile verso aumento dell'1,05 per cento a dicembre

- A dicembre, l'inflazione in Brasile corre verso un incremento dell'1,05 per cento su mese, arrivando a un incremento del 3,91 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ibge) divulgando l'Indice nazionale dei prezzi al consumo 15 (Ipca-15), indice che anticipa il dato ufficiale di fine dicembre. Si tratta, fa sapere Ibge, di una netta accelerazione rispetto al +0,14 per cento di novembre, e del più alto incremento mensile registrato da giugno 2018, quando l'indice aveva testimoniato una crescita dell'1,11 per cento. A spingere in alto la corsa dei prezzi hanno contribuito soprattutto gli incrementi nel comparto della carne, 17,71 per cento su mese e 25,69 per cento su anno. Nonostante l'accelerazione dell'ultimo mese, l'inflazione sembra potersi mantenere sotto l'obiettivo medio annuo fissato dalla Banca centrale, il 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. (Res)