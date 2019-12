Business news: Argentina, attività economica in calo dell'1,9 per cento nel terzo trimestre

- L'attività economica in Argentina ha registrato un calo dell'1,9 per cento nel terzo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il rilevamento segna una contrazione dello 0,9 per cento anche nel raffronto con il trimestre precedente. Il dato aggregato per quanto riguarda i primi tre trimestri del 2019 mostra invece un calo del 2,5 per cento. Le attività che segnano una flessione superiore alla media sono quelle della pesca, (-17 per cento), finanziaria (-14,6 per cento), industria manifatturiera (-4,7 per cento), commercio (-5,2 per cento), costruzione (-4,8 per cento). Unici settori a registrare una crescita importante sono quelli minerario, con un +3 per cento, e quello agricolo e dell'allevamento, che segna un +11,8. La performance di quest'ultimo si spiega soprattutto per il raffronto con un anno, quello del 2018, caratterizzato da un'eccezionale siccità. (Res)