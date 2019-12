Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

COMUNELa Sindaca di Roma Virginia Raggi inaugura il presepe realizzato dai laboratori di scenografia del Teatro dell'Opera di RomaPiazza del Campidoglio (ore 10)La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'evento "Buon Natale in Villa!"Piazza di Villa Fiorelli (ore 10.30)La Sindaca di Roma Virginia Raggi incontra la stampa per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle festività natalizie Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 17.30)Assemblea capitolinaCampidoglio (ore 10-20)REGIONEInaugurazione della Tac dell'Ospedale di Velletri co il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.Ospedale di Velletri (ore 9,30) (Rer)