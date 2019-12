Business news: Uruguay, attività economica al +0,9 per cento nel terzo trimestre

- L'attività economica in Uruguay nel terzo trimestre del 2019 ha registrato un aumento dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente secondo dati ufficiali della Banca centrale (Bcu). Positivo anche il raffronto con il trimestre precedente, che segna un +0,6 per cento. In questo modo, segnalano gli analisti, il paese segna due trimestri consecutivi in terreno positivo ed esce da una fase di stagnazione per tornare sul sentiero della crescita. A trainare l'attività, nel raffronto con il trimestre precedente, il settore dell'industria manifatturiera, con un +1,8 per cento, il commercio, con un +1,2 per cento, e i trasporti e la costruzione, entrambi con +1,9 per cento. Unico settore con un forte calo invece l'attività agricola e dell'allevamento, che segna un -5,1 per cento rispetto al periodo aprile-giugno. (Res)