Business News: governo argentina posticipa scadenze obbligazioni per 9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il governo argentino ha posticipato il pagamento di obbligazioni in dollari per circa 9 miliardi dollari al 31 agosto del 2020. La misura, attuata attraverso un decreto pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale, riguarda esclusivamente le Lettere del Tesoro (Letes) emesse in valuta straniera in possesso di istituti bancari e imprese (persone giuridiche) e non i titoli in possesso di privati (persone umane). Il testo del decreto giustifica l'iniziativa con il contesto di "emergenza economica e finanziaria" che attraversa il paese, contesto sancito secondo il governo dalla legge in via di approvazione definitiva oggi in Senato. L'esecutivo ribadisce con questa iniziativa anche il principio della "sostenibilità del debito pubblico" e la necessità di priorizzare la "ripresa dell'economia produttivo ed il miglioramento dei principali indici sociali". "Le considerazioni inserite in questo progetto danno conto della persistenza delle severe condizioni che giustificano la decisione di posticipare il pagamento delle obbligazioni e la necessità di adottare misure urgenti per affrontare la drammatica crisi sociale ed economica che affronta il paese". (Agenzia nova;)