Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 23 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione congiunta della II Commissione (pres. Carretto) e della IV (pres. Versaci). Odg: Riserve di sosta "ad personam" per i minori di 14 anni e modalità per il rilascio dei permessi disabili.Ore 11.30 - Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione congiunta della III Commissione (pres.Russi) e della V (pres. Giovara). Odg: audizione Mercatini s.r.l. per l'illustrazione delle attività e del programma delle iniziative natalizie 2019Ore 11.30 - Palazzo Civico: riunione della Giunta.Ore 14.30 - Palazzo Civico,sala Carpanini: riunione congiunta della Commissione Servizi Pubblici Locali (pres.Amore) edella VI (pres. Mensio). Odg: Il programma stagionale di spazzamento del fogliame da caditoie e zanelle e gli interventi straordinari in occasione della previsione di fenomeni atmosferici intensi. (segue) (Rpi)