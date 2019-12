Business news: Brasile, Congresso approva legge finanziaria per 2020, prevista crescita del 2,32 per cento

- Il Congresso brasiliano ha approvato le legge finanziaria per il prossimo anno, basata su una proiezione di crescita del 2,32 per cento. Il budget, riferisce la stampa locale, ammonta a 3.867 miliardi di reais (921,50 miliardi di dollari), con 917,1 miliardi di reais destinati al rifinanziamento del debito pubblico. La legge prevede anche un aumento del salario minimo da 998 reais (circa 245 dollari) a 1.031 reais (circa 253 dollari). Secondo le previsioni del governo contenute della legge finanziaria l’inflazione si attesterà al 3,52 per cento il prossimo anno, il tasso di interesse di base, Selic, al 4,40 per cento e il tasso di cambio medio a 4 reais per dollaro. Il deficit primario è stimato in 124,1 miliardi di reais (circa 30,4 miliardi di dollari). (Res)