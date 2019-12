Business news: Messico, Lopez Obrador, ci sono le premesse per una ripresa dell'economia nel 2020

- L'economia messicana, oggi su livelli di stagnazione, è pronta a rilanciarsi già dal 2020. Lo ha detto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, annunciando entro la fine dell'anno una riunione per illustrare la strategia che il governo intende perseguire per stimolare la corsa del prodotto interno lordo. "Cresceremo nel 2020, si sono create le condizioni. Ci sono condizioni irripetibili per crescere, tutti gli indicatori sono favorevoli", ha detto il capo dello stato nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Lopez Obrador ha in particolare posto l'accento "'sull'ottimismo" che nutrirebbero le agenzie di rating a fronte di alcune novità maturate nelle ultime settimane: la stretta sul nuovo trattato dei paesi dell'America del nord, l'aumento del salario minimo e il Piano nazionale sulle infrastrutture stretto con l'imprenditoria privata. (Res)