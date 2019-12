Business news: Messico, Banca centrale riduce tasso di interesse di riferimento al 7,25 per cento

- La banca centrale del Messico (Banxico) ha ridotto per la quarta volta consecutiva il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, portandolo al 7,25 per cento. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". In un comunicato l’istituto finanziario comunica che “sebbene le informazioni per il quarto trimestre disponibile siano limitate, si stima che permanga la debolezza registrata nell’attività economica del paese per vari trimestri". Per il prossimo anno, si legge, potrebbero esserci pressioni sui costi, derivate dagli aumenti del salario minimo, che potrebbero posizionare l'inflazione a livelli "moderatamente più alti del previsto". (Res)