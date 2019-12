Business news: Argentina, Banca centrale abbassa tasso di sconto del 5 per cento

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha abbassato il Tasso ufficiale di sconto (Tus) portandolo dal 63 al 58 per cento. Si tratta della prima misura adottata dal comitato direttivo presieduto dal banchiere centrale Miguel Pesce, designato la settimana scorsa dal governo di Alberto Fernandez, ed inaugura una politica destinata ad accompagnare il programma di espansione economica predisposto dall'esecutivo. Secondo quanto recita il documento, il consiglio direttivo della Bcra ha preso questa decisione alla luce delle prospettive aperte dal pacchetto di leggi sull'emergenza economica in discussione in parlamento, e dell'accordo sociale su prezzi e salari promosso dall'esecutivo. Con queste premesse la Bcra ha ritenuto che il Tus al 63 per cento rappresenti "un livello inadeguato e inconsistente rispetto alle prospettive di evoluzione delle principali variabili economiche". (Res)