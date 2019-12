Business news: Colombia, parlamento approva riforma tributaria, previsto taglio tassa sul reddito e detrazioni Iva

- Il parlamento colombiano ha approvato il progetto di riforma tributaria, 11 giorni in anticipo rispetto al termine imposto dalla Corte costituzionale. Secondo quanto previsto dal testo di legge le aziende pagheranno meno tasse sul reddito: la tariffa scenderà dal 33 al 30 per cento entro il 2022. Prevista anche la possibilità di detrarre l'Iva per l’acquisto di macchinari o attrezzature. Il provvedimento prevede inoltre il rimborso dell’Iva per le famiglie più povere e introduce tre giorni all’anno in cui sarà possibile acquistare articoli esenti dall’imposta sul valore aggiunto. I libri saranno esenti dall’Iva a partire 1 gennaio. (Res)