Mediterraneo: ministro Esteri Egitto riceve telefonata da Di Maio e incontra omologo greco Dendias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto un telefonata dal titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo. Shoukry e Di Maio hanno discusso dei recenti sviluppi in Libia, sottolineando l’importanza di mantenere la stabilità nel bacino del Mediterraneo, ha dichiarato il portavoce della diplomazia, Ahmed al Hafez. Nel quadro delle consultazioni su questioni di interesse condiviso, Shoukry ha incontrato oggi il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, che in mattinata si è recato in Cirenaica, dove ha incontrato il premier del governo di Al Baida, Abdullah al Thani, e il comandante dell’esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar. Il capo della diplomazia greca è atteso nelle prossime ore a Nicosia. Shoukry e Dendias hanno sottolineato la necessità di trovare una soluzione globale alla crisi in Libia, per ripristinare sicurezza e stabilità attraverso gli sforzi internazionali, e hanno discusso dei preparativi in vista della Conferenza di Berlino. Infine, oggi il capo della diplomazia del Cairo ha incontrato il segretario generale della Lega araba, Ahmed Abdul-Gheit, con cui ha discusso dell’importanza del ruolo del consesso degli Stati arabi per coordinare l’azione araba congiunta, anche riguardo alla crisi in Libia. (Cae)