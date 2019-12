Legge Bilancio: Meloni, da Fd'I tante proposte ma Zingaretti si stava occupando di ius soli

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma che "Nicola Zingaretti, segretario del Pd che è al governo della nazione, si lamenta perché a suo dire non avrei presentato in questi mesi proposte per risolvere i problemi finanziari della nostra economia. Verrebbe da rispondergli che non spetta alle forze di opposizione farlo, ma voglio invece aiutare lui e le imbarazzanti forze politiche che ci governano. Fratelli d'Italia - continua la parlamentare su Facebook - ha presentato una contro manovra con proposte economiche e finanziarie ben articolate: dalla tassa piatta sui redditi incrementali, alla web tax, al contrasto alla grande evasione e alla concorrenza sleale. Peccato - conclude Meloni - che Zingaretti fosse in quei giorni intento a occuparsi delle nuove priorità del Pd: ius soli e lotta al fascismo".(Rin)