Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 23 dicembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione in rinforzo e tempo soleggiato su quasi tutto il Nord Ovest; la permanenza di correnti nordoccidentali in quota favorirà maggiori addensamenti sui crinali alpini di confine, con precipitazioni nevose dai 1200-1400 metri. Temperature miti di giorno; ventoso in quota, a tratti anche in Valpadane e Liguria. Mar ligure mosso al largo. (Rpi)