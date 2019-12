Business news: Bolivia, si insedia presidente ad interim Banca centrale, confermata politica dei cambi

- Guillermo Aponte ha assunto martedì sera la carica di presidente ad interim della Banca centrale della Bolivia (Bcb), promettendo in primo luogo il mantenimento della stabilità del tasso di cambio. Aponte, che ha ricevuto l'incarico dalla presidente ad interim Jeanine Anez, sostituisce Pablo Ramos, funzionario al centro di un indagine su movimenti sospetti di denaro maturati all'indomani delle dimissioni dell'ex presidente Evo Morales. "Non ci sarà nessuna modifica alla politica dei cambi", un punto di cui "si farà carico il prossimo governo", ha detto Aponte rimarcando la responsabilità dell'autorità monetaria per garantire "la stabilità, fondamentale per l'economia". (Res)