Maltempo: Campidoglio, 350 interventi sicurezza su strade. Situazione in miglioramento

- Sono stati circa 350 gli interventi effettuati dagli operatori della Protezione civile di Roma Capitale e dalla Polizia locale tra sabato e domenica, a causa delle eccezionali condizioni di maltempo di questo fine settimana caratterizzate da raffiche di vento di straordinaria intensità, con punte di 120 km/h e mare forza 10 sul litorale che hanno causato la caduta di alberi in varie zone della città tra cui: Via Aurelia Antica, Viale Sacco e Vanzetti, Via Erasmo Gattamelata, Via Anagnina e Via Cristoforo Colombo, nella carreggiata laterale in direzione Ostia fra Via di Acilia e Via Pindaro. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti ripetutamente per garantire lo scorrimento della viabilità e per fornire assistenza ad automobilisti e residenti. Diverse pattuglie sono intervenute alle ore 12.30 nella zona di Castel Romano dove, a causa di una tromba d'aria, è stata disposta in via precauzionale la chiusura di un centro commerciale. Il Coc - Centro Operativo Comunale - ha segnalato, tra la giornata di ieri e quella odierna, interventi per allagamenti (tutti risolti quelli di sabato e quasi completamente chiusi anche quelli di oggi); chiamate per interventi sulle alberature (risolte quelle di sabato e in corso di soluzione anche quelle odierne) e interventi di varie tipologie, ormai quasi tutti in via di soluzione. Per le prossime ore le previsioni meteo indicano un miglioramento della situazione e, per la giornata di domani, per la Regione Lazio non è prevista alcuna allerta. (Com)