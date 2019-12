Croazia: primi dati ufficiali, Grabar-Kitarovic rimane dietro a Milanovic in corsa elettorale

- Il candidato del centrosinistra Zoran Milanovic ha ottenuto il 32,02 per cento dei voti al primo turno delle elezioni presidenziali di oggi in Croazia, con un distacco di circa il quattro per cento rispetto all'attuale capo dello Stato Kolinda Grabar-Kitarovic. Queste percentuali sono state rese note questa sera dalla Commissione elettorale centrale (Dpi) dopo lo scrutinio delle schede provenienti dal 48 per cento dei seggi sul territorio croato. In base a questi risultati, il cantante folk Miroslav Skoro, dato come il terzo possibile vincitore, non si è classificato al secondo turno. Secondo quanto ribadito varie volte dalla stampa croata, Skoro, che ha ottenuto il 21,78 per cento dei voti, ha attirato una parte dell'elettorato tradizionalmente favorevole all'Unione democratica croata, il partito della Grabar-Kitarovic, e quest'ultima potrebbe quindi ribaltare il risultato al secondo turno. (Zac)