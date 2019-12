Roma: due 16enni investite e uccise da un auto nella notte. Alla guida il figlio di Paolo Genovese

- Due ragazze di 16 anni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, sono state investite e uccise ieri notte intorno all'una e mezzo mentre attraversavano la strada su corso Francia a Roma. L'incidente mortale è avvenuto all'altezza di via Flaminia vecchia, a pochi passi dal cavalcavia dell'Olimpica. A travolgere le giovani è stata una Renault Koleos, guidata da un giovane di 20 anni, Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. Il giovane si è fermato a prestare soccorso, ma all'arrivo del 118 le due 16enni erano già morte. Sul posto anche gli uomini del II gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale che adesso indagano sull'accaduto coordinate dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia che sull'accaduto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. L'investitore è stato subito sottoposto ai test per controllare sull'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Gli esiti arrivati nel tardo pomeriggio hanno confermato che il giovane aveva assunto alcol e droghe. Tipologia e livello delle sostanze rinvenute saranno definite nelle prossime ore. Intanto dalle prime ricostruzione dell'accaduto emerge che dopo l'impatto con la Renault Koleos Gaia e Camilla sarebbero state investite nuovamente anche da altre automobili in transito su corso Francia. Intanto gli investigatori hanno sequestrato il cellulare di Pietro Genovese. (Rer)