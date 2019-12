Iran-India: Zarif e omologo firmano accordi di cooperazione, “legami indistruttibili”

- Iran e India hanno firmato oggi una serie di accordi di cooperazione in diversi settori, tra cui economia, commercio, banche e spedizioni. Lo riferisce l’emittente “Press Tv”. La firma degli accordi è avvenuta in occasione della 19ma riunione della commissione mista, presieduta dal ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, e dall’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar. “I nostri legami sono antichi, storici e indistruttibili”, ha scritto Zarif su Twitter. Il commercio non petrolifero tra Iran e India ha raggiunto 4,74 miliardi di dollari nell’anno fiscale che ha preso il via a marzo 2016, con un aumento del 4,17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'Iran è il terzo fornitore di petrolio dell'India con l'India che ha importato 12,5 milioni di tonnellate di greggio dalla Repubblica islamica nel periodo che va da aprile 2017 a ottobre 2018. Inoltre, l’India, l'Iran e l'Afghanistan hanno firmato un accordo per dare alle merci indiane dirette verso l'Asia centrale e l'Afghanistan un trattamento preferenziale e riduzioni tariffarie nella città portuale di Chabahar, nell'Iran meridionale. Il governo indiano ha stanziato 500 milioni di dollari nello sviluppo del porto di Chabahar, con l'obiettivo di unirsi a un corridoio di trasporto sempre più importante verso i paesi regionali ricchi di risorse. (Irt)