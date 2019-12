Ict: Meloni, da Copasir relazione chiara su 5G, governo ha dovere di approfondire

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiara che "il Copasir è stato molto chiaro sui rischi per la sicurezza nazionale che potrebbero derivare dall'ingresso delle aziende cinesi nelle attività di installazione, configurazione e mantenimento delle infrastrutture delle reti 5G. Una relazione molto seria e dettagliata che un governo degno di questo nome non può sottovalutare e che ha il dovere di approfondire. L'esatto contrario - prosegue la parlamentare in una nota - di quello che ha fatto il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli, che oggi in un'intervista ha liquidato in modo sbrigativo e semplicistico le preoccupazioni che arrivano dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. La sovranità nazionale può essere difesa solo da un esecutivo forte e libero da pressioni e conflitti di interesse. Condizioni che il governo Pd-M5s - conclude Meloni - non sembra affatto garantire e questo non può che preoccuparci seriamente".(Com)