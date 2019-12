Uzbekistan: chiusi i seggi per elezioni parlamentari, affluenza al 71 per cento

- Sono chiusi i seggi in Uzbekistan per le elezioni parlamentari, svoltesi oggi. Secondo la commissione elettorale del paese dell'Asia centrale, circa il 71 per cento della popolazione avrebbe partecipato alle operazioni di voto. Le elezioni svoltesi cinque anni per il rinnovo del parlamento videro un'affluenza alle urne dell'89 per cento dei cittadini uzbeki. Secondo il presidente della commissione elettorale centrale dell'Uzbekistan, Mirza-Ulugbek Abdusalomov, "non sono state registrate serie violazioni dei regolamenti nei vari seggi del paese". (Res)