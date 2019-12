Colombia: ucciso un ex combattente delle Farc nella zona nord del paese

- Ender Ravelo Jaimes, ex membro delel Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), è stato ucciso nel nord della Colombia in circostanze ancora oggetto di indagine. Soggetti armati, riferisce la testata "W Radio", hanno fatto irruzione in un centro commerciale aprendo il fuoco sugli astanti. Ravelo Jaimes è morto sul colpo mentre la moglie e un uomo che li accompagnava sono stati trasportati in ospedale con gravi ferite. L'ex combattente aveva aderito dal 2018 al piano predisposto dagli accordi di pace che il governo aveva stretto con le Farc a fine 2016, iscrivendosi alla giurisdizione speciale di pace (JeP), per procedere a un progressivo reintegro nella società civile. La sorte di coloro che hanno aderito al percorso di pace rimane un tema caldo dell'agenda politica colombiana: lasciate le armi, gli ex guerriglieri si espongono a possibili vendette incrociate o finiscono nel mirino delle lotte di successione delle bande criminali. (Mec)