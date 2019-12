Messico: indagine dei Legionari di Cristo, dalla fondazione compiuti abusi su 175 minori

- I Legionari di Cristo, la congregazione religiosa fondata dal messicano Marcial Maciel Degolado, hanno denunciato 175 casi di abusi su minori compiuti da 33 dei loro sacerdoti. Una "sequela" di reati ricostruita in una indagine interna pubblicata nella serata di sabato e che vede lo stesso fondatore, protagonista in negativo: secondo il documento rilanciato dai media messicani, Maciel avrebbe abusato 60 volte di minorenni. I Legionari parlano inoltre di "catene di abusi", riconoscendo che gli stessi sacerdoti autori delle violazioni sono stati a loro volta abusati. Un fascicolo che potrebbe rivelare ulteriori dettagli, si legge nel documento che parla di "insabbiature, negligenze e omissioni", nella ricostruzione dei fatti in gran parte per il potere di cui dispongono gli stessi presunti autori dei reati. "In questo senso è emblematico che 111 dei minori violati nella congregazione sono stati vittime di una catena che è iniziata con l'abuso di Marcial Maciel, di una delle sue vittime o di una vittima delle sue vittime", si legge nel documento. (segue) (Mec)